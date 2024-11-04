Gülistan Sönük kimdir? Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kaç yaşında ve nereli? Geçtiğimiz hafta Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı bugün Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine de kayyum atadı. Gülistan Sönük kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR?

1993 doğumlu Gülistan Sönük, lise eğitimini Kozluk'ta tamamladı ve 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2019'da Bekirhan Belediye Eş Başkanlığı görevine seçilen Sönük, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 64,52 oy alarak Batman Belediye Eş Başkanı oldu.

Gülistan Sönük

BATMAN BELEDİYESİ'NE NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan Batman ve Mardin belediyeleri için art arda hamleler geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Batman Belediye Başkanı seçilen Gülistan Sönük'ün yerine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atanırken Mardin'de ise Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanvekili olarak görevlendirildi. Öte yandan Şanlıurfa'nın Halfeti belediyesine de kayyum atandığı öğrenildi.