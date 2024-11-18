Gülen Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gülen Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gülen Gözler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gülen Gözler filmini izleyecek olanların merak ettiği Gülen Gözler konusu nedir, Gülen Gözler oyuncuları kimler ve Gülen Gözler özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da karısı Nezaket ve beş yetişkin kızıyla birlikte yaşayan Yaşar Usta, kalabalık ailesinin geçimini zor da olsa sağlamaktadır. Eski arkadaşı Yunus'un inşaatlarında doğramacılık yaparak kazancını artırmış olsa da, cimriliği ve hilekarlığı sayesinde zenginleşen Yunus'a karşı bir hayli mesafelidir. Yaşar Usta, büyük kızı Fikret'in pilot Vecihi tarafından sürekli evlenme teklifleri almasına rağmen, kızını vermek konusunda direnmeye devam eder. Orta yaşlardaki kızı Hikmet ise marangozhane çıraklarının gözdesi haline gelmiştir.

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)

Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)

Şener Şen - Vecihi

Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)

Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)

Itır Esen - Nedret (Yaşar'ın kızı)

Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)

Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)

Nejat Gürçen - Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)

Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)

Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)

Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in kocası)

Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Yüce - Hasan Usta