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Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne? Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi?

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Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi? Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne, ne oldu? Mansur Yavaş Gülbin Tosun'a cevap verdi mi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdiği için gündemde konuşulan isimlerden olan Gülbin Tosun gündemde araştırılıyor. Peki Gülbin Tosun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olayı ne?

Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne? Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi? Gülbin Tosun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olayı ne, ne oldu? Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanları açıklamalarına gösterdiği tepkinin ardından 27 günlük zorunlu izne çıkarılmıştı. İşte Mansur Yavaş ve Gülbin Tosun olayı son durum!

GÜLBİN TOSUN VE MANSUR YAVAŞ OLAYI NE?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdiği için sunuculuk yaptığı Now TV tarafından 1 ay önce zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı. Tosun, 15 yıldır emek verdiği kanalla yollarını ayırdıklarını söyleyerek "Bundan sonra benim için kendi hayatımla ilgili ayrı bir mücadele başlıyor" dedi.

Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne? Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi?

Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne? Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi?

Betül Cirit
Betül Cirit
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