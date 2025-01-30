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Gülben Ergen neden ifade verdi?

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Şarkıcı Gülben Ergen, hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle ifade verdi. Ergen, adliyeden ayrılırken "Verdim ifademi çıkıyorum, çocuklar için her zaman mücadeleye devam edeceğim" dedi.

GÜLBEN ERGEN NEDEN İFADE VERDİ?

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen de X hesabından, "İnsan suretinde yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız, bebek o bebek" şeklinde paylaşım yaparak duruma tepki göstermişti.

"ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Ergen, "Verdim ifademi çıkıyorum, çocuklar için her zaman mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen neden ifade verdi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
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Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi
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