Gülaylar'ın kararı tepki çekti: Dev markette hizmet durma noktasına geldi

Kozyatağı’nda yıllardır bölge halkına hizmet veren Carrefoursa Hiper mağazası, Gülaylar Group’a bağlı olarak faaliyet gösteren City’s AVM yönetiminin tartışmalı uygulaması nedeniyle faaliyet durma noktasına geldi.

 Türkiye’nin en eski ve en bilinen Carrefoursa mağazalarından biri olan hiper marketin, AVM inşaatı nedeniyle mal kabul yapamaz hale geldiği öğrenildi. Bölge sakinleri ise hem alışveriş ihtiyaçlarının aksamasından hem de mağazada çalışan personelin yaşadığı belirsizlikten rahatsız.

Gülaylar Group çatısı altındaki City’s AVM yönetiminin, Carrefoursa’ya önceden bilgi vermeden ve gerekli izin süreçlerini tamamlamadan mağazanın mal kabul alanını inşaat sahasına çevirdiği belirtiliyor. Bu durum nedeniyle ürün sevkiyatı yapılamayan mağaza, müşterilerine hizmet verememeye başladı.

Yaşanan kriz hem Carrefoursa’yı hem de bölgedeki tüketicileri mağdur etti. Rafların boş kalması ve hizmetin aksaması sonrası market yönetimi, mağaza girişine dikkat çeken bir bilgilendirme notu astı. Notta, “Sayın müşterimiz, AVM’den kaynaklanan nedenlerle mal kabul yapamadığımız için sizlere hizmet veremiyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Sektör temsilcileri, bir AVM yönetiminin kiracısının operasyonunu bu denli doğrudan etkileyen bir müdahalede bulunmasının “ticaretin engellenmesi” tartışmalarını beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Özellikle yıllardır aynı noktada faaliyet gösteren köklü bir markanın lojistik alanının habersiz şekilde kullanım dışı bırakılması, kurumsal ilişkiler ve ticari etik açısından da soru işaretleri doğurdu.

Ece Güneş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

