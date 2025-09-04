Guinness Dünya Rekorları'na göre, doğum günleri aynı olan en fazla aile üyesini barındıran; anne, baba ve çocuklarla beraber 9 kişiden oluşan ...

Haberler

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GÖRE, DOĞUM GÜNLERİ AYNI OLAN EN FAZLA AİLE ÜYESİNİ BARINDIRAN; ANNE, BABA VE ÇOCUKLARLA BERABER 9 KİŞİDEN OLUŞAN PAKİSTANLI MANGİ AİLESİNİN KAÇ FERDİ 1 AĞUSTOS'TA DOĞMUŞTUR?

A: 9

B: 8

C: 7

D: 5

Cevap : A

Guinness Dünya Rekorları'na göre Pakistanlı Mangi ailesi, anne, baba ve çocuklardan oluşan toplam 9 ferdin tamamının aynı gün, yani 1 Ağustos'ta doğmuş olmasıyla bu rekoru elinde bulunduruyor.

Yani ailedeki tüm bireyler (9 kişi) 1 Ağustos doğumlu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller sunan efsanevi yarışma, atv ekranlarında heyecanını sürdürüyor! Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk önemli baraj olan 2. soruda 5.000 ₺, 7. soruda ise 50.000 ₺ kazanılıyor. Son soruya kadar ilerleyenler, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma şansını yakalıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilerek en son doğru bildiği sorunun ödülünü alabiliyor.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere hem bilgi hem de heyecan dolu anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
