Güçlü Emre Özgür kimdir? Zafer Partisi Ankara-Gölbaşı Belediye Başkan adayı Güçlü Emre Özgür kaç yaşında, nereli?
Güçlü Emre Özgür kimdir? Zafer Partisi Ankara-Gölbaşı Belediye Başkan adayı Güçlü Emre Özgür kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara-Gölbaşı Belediye Başkan adayı olan Güçlü Emre Özgür hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Özgür'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Gölbaşı Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Güçlü Emre Özgür kimdir? Zafer Partisi Ankara-Gölbaşı Belediye Başkan adayı Güçlü Emre Özgür kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR KİMDİR?
- 1976 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğan Güçlü Emre Özgür ilkokulu Bala'da, ortaokul ve liseyi ise Ayaş'ta okudu. Babası Ali Şener Özgür'ün tayini sebebiyle 1994 yılında Gölbaşı'na taşındı.
- 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında Avukatlık Stajını tamamlayarak mesleğe başladı.
- 2004 yılından itibaren Gölbaşı'nda serbest avukatlık yapıyor.
- Evli olup halen Zafer Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı görevine devam ediyor.
- Milletvekili adaylığı için Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti.
- Zafer Partisi'nin Gölbaşı Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.