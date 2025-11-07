GTA 6 ne zaman çıkacak, ertelendi mi? GTA 6 neden, ne zamana ertelendi?

GTA 6 ertelendi mi? Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 hakkında yeni bir açıklama yaptı. Şirket, oyunun çıkış tarihini değiştirdiğini resmen duyurdu.

GTA 6 ERTELENDİ Mİ?

Grand Theft Auto 6, oyun tarihinin en çok beklenen yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Rockstar Games, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada oyunun çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Geliştirici ekip, daha önce belirlenen tarih yerine oyunun 19 Kasım 2026'da piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu gelişme, uzun süredir bekleyiş içinde olan oyun severler için sürpriz bir gelişme oldu.

Rockstar Games tarafından yapılan duyuru, serinin hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle geçtiğimiz günlerde PlayStation Store sayfasında fark edilen değişiklikler, yeni fragman ve ön sipariş sürecinin yaklaştığı yönünde yorumlanmıştı. Ancak bu beklentilerin ardından gelen erteleme kararı, oyuncuların dikkatini yeniden oyunun geliştirme sürecine çevirdi.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in açıklamasına göre Grand Theft Auto 6, 19 Kasım 2026 tarihinde çıkış yapacak. Oyun, daha önce 26 Mayıs 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan takvimden yaklaşık altı ay sonrasına ertelendi. Bu yeni tarih, oyunun geliştirilme sürecinde yapılacak ek çalışmalar için belirlenen süreyi yansıtıyor.

Şirket, bu süreçte oyunun "beklenen ve hak ettiği değeri sağlaması" için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Dolayısıyla GTA 6, planlanan tarihten altı ay daha geç bir tarihte oyuncularla buluşacak. Böylece yapımın, geliştirme aşamasında daha fazla zaman kazanarak eksiksiz bir oyun keyfi sunması hedefleniyor.

GTA 6 NEDEN ERTELENDİ, NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Rockstar Games, yaptığı açıklamada GTA 6'nın ertelenme nedenine dair detaylı bilgiler paylaştı. Şirket, oyunun beklenen kaliteye ulaşması ve geliştirme ekibinin teknik gereksinimlerini tam olarak karşılayabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bu sebeple, oyun çıkış tarihi 26 Mayıs 2026'dan 19 Kasım 2026'ya alındı.

Geliştirici ekip, bu altı aylık ek sürenin oyun için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Böylece yapım ekibi, Grand Theft Auto serisinin yeni halkasını oyuncuların beklentilerine uygun hale getirmek için çalışmalarına devam edecek.