Gta 6 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gta 6 çıkış tarihi belli mi? GTA oyun severler tarafından merakla araştırılıyor. Bu zamana kadar çıkan tüm seri dünyada en çok oynanan oyunlar listesinde yer almıştı. Gta 6 ise daha piyasaya çıkmadan en çok araştırılan oyunlardan biri oldu. İşte GTA 6 ile ilgili merak edilenler…

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto (GTA) 6'nın resmi çıkış tarihi gündemde merak ediliyor. Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick merakla beklenen GTA 6 hakkında şu açıklamada bulundu: "GTA 6'yı 2025 sonbaharında teslim edeceğiz, oldukça güveniyoruz". Oyunun planlanan çıkış tarihi Ekim ve Kasım arasındaki bir dönemde gerçekleşecek.