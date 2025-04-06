Green Card ne zaman açıklanıyor? 2025 Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card sonucu sorgulama ekranı!

Green Card ne zaman açıklanıyor sorusu kadar, başvuru yapanların "2025 Green Card sonuçları açıklandı mı?" sorusuna da net bir yanıt aradığı görülüyor. DV-2026 programı kapsamında yapılan 2025 Green Card başvurularının sonuç tarihi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Katılımcılar, resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını kontrol edebilecekler. Peki, Green Card ne zaman açıklanıyor? 2025 Green Card sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

?2025 yılı Green Card çekilişi (DV-2026) sonuçları, 3 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacaktır.

GREEN CARD SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Başvuru sahipleri, sonuçlarını ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov adresinden öğrenebilirler. Sonuçları sorgulamak için başvuru onay numarası (Confirmation Number), soyadı ve doğum tarihi bilgileri gereklidir.

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