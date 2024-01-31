Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçlarına nereden bakılır?
Green Card, veya resmî adıyla Daimî İkamet Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında verilen bir belgedir. Bu kart, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlar ve bu hakların verildiğini belgelemek amacıyla verilir. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçlarına nereden bakılır?
Green Card, veya resmî adıyla Daimî İkamet Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında verilen bir belgedir. Bu kart, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlar ve bu hakların verildiğini belgelemek amacıyla verilir. Kart başvuru sonuçları ise online sistem üzerinden ilan edilecektir.Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!