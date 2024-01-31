Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçlarına nereden bakılır?

Green Card, veya resmî adıyla Daimî İkamet Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında verilen bir belgedir. Bu kart, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlar ve bu hakların verildiğini belgelemek amacıyla verilir. Kart başvuru sonuçları ise online sistem üzerinden ilan edilecektir.Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ABD'de ikametgah ve çalışma izni almak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Green Card başvuruları, bu yıl 4 Ekim- 7 Kasım 2023 tarihinde sona erdi. Başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, sonuçlar online sistem üzerinden ilan edilecektir. Ancak, tam tarihler her yıl Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından belirlenir ve duyurulur.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

En güncel bilgilere ulaşmak için resmi DV Lottery web sitesi (https://dvprogram.state.gov/) ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği veya Konsolosluğu'nun resmi web sitesi düzenli olarak kontrol edilmelidir.