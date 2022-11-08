Green Card 2022 başvuru son gün ne zaman?

Green Card başvuruları 5 Ekim tarihi itibarıyla başladı. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından veriliyor. Green Card başvurularının ne zaman, hangi tarihte biteceği merak kazandı. Green Card 2022 başvuruları için son gün ne zaman? İşte detaylar...

Her yıl berili dönemlerde Ücretsiz olarak yapılan Green Card başvuru sürecinde sona gelindi. Başvurularını yapan ya da halen yapmamış olan vatandaşların aramakta olduğu Green Card sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derendik. Peki ,Green Card başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir, sonuçlar nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanan bilgilere göre, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini 5 Ekim - 8 Kasım 2022 arasında yapılacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov/) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğer Green Card için başvurduysanız sonucunu (https://dvprogram.state.gov/) sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra verilen onay numaralarını girip öğrenebilirsiniz. Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?