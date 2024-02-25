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Grace Kelly neden öldü? Grace Kelly ölüm sebebi ne, ne zaman öldü? Grace Kelly biyografisi!

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Akademi Ödülü sahibi Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu olan Grace Kelly kimdir? Monako Prensi III. Rainier ile evlenerek Monaco Prensesi unvanını almıştır. Peki, Grace Kelly neden öldü? Grace Kelly ölüm sebebi ne, ne zaman öldü? Grace Kelly biyografisi!

Grace Kelly neden öldü? Sorusu, merak edilmekte ve birçok kişi tarafından araştırılmakta. Akademi Ödülü sahibi Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu olan Grace Kelly kimdir? Monako Prensi III. Rainier ile evlenerek Monaco Prensesi unvanını almıştır. Peki, Grace Kelly neden öldü? Grace Kelly ölüm sebebi ne, ne zaman öldü? Grace Kelly biyografisi! İşte detaylar haberimizde…

GRACE KELLY NEDEN ÖLDÜ?

Grace Patricia Kelly (d. 12 Kasım 1929, ö. 14 Eylül 1982), Akademi Ödülü sahibi Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusudur. Pek çok filmde rol alan oyuncu The Country Girl filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nı elde etmiştir. Grace Kelly Monako Prensi III. Rainier ile evlenerek Monaco Prensesi unvanını almıştır. Kelly 14 Eylül 1982 tarihinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu 52 yaşında ölmüştür. Üç çocuğu vardır. Buna göre Grace Kelly trafik kazası sonucu ölmüştür.

GRACE KELLY OYNADIĞI FİLMLER

Fourteen Hours

Kahraman Şerif

Mogambo

Cinayet Var

Arka Pencere

Taşralı Kız

Green Fire

The Bridges at Toko-Ri

Hırsızlar Kralı

The Swan

High Society

Emir Ceran
Emir Ceran
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