Gözleri Karadeniz dizisinin konusu ne? Yeni dizi Gözleri Karadeniz'in oyuncuları kimler?

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı "Gözleri Karadeniz" dizisi, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Karadeniz'in eşsiz doğasında geçen güçlü hikayesi ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı. Gözleri Karadeniz dizisi ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NEDİR?

O, Türkiye'nin en güçlü Maçari ailesinin kayıp varisidir. Annesi sandığı kadının ani ölümüyle sarsılan Azil, gerçekleri aramak için İstanbul'un karanlık ve tehlikelerle dolu dünyasına adım atar. Kader, onu hem kardeşiyle acı bir yüzleşmeye hem de kalbini derinden etkileyen imkânsız bir aşka sürükler. Entrikalar, ihanetler ve karmaşık ilişkilerle dolu bu ortamda Azil, sadece gücü değil, vicdanını da sınamak zorunda kalacaktır.

Senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş'ın üstlendiği dizinin senaryosu, Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından birlikte yazılıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Mehmet Özgür

Yonca Şahinbaş

Mustafa Açılan

Erol Babaoğlu

Ebru Aykaç

Eren Ören

Osman Albayrak

Onur Özaydın

Gizem Arıkan

Berk Ali Çatal

Türkü Su Demirel

Özgür Çınar Deveci

Ayten Uncuoğlu

Bu usta ve genç oyunculardan oluşan geniş kadrosuyla "Gözleri Karadeniz", izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

GÖZLERİ KARADENİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gözleri Karadeniz" dizisi, her Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Karadeniz'in eşsiz doğası ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, her hafta yeni bölümleriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler, Salı akşamlarını ATV'ye ayırarak güçlü oyunculuklar ve sürükleyici olaylar eşliğinde yayınlanan bölümleri takip edebilir.

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gözleri Karadeniz" dizisi, Karadeniz'in büyüleyici doğasını ekrana taşıyor. Çekimlerin büyük bir kısmı, doğal güzellikleriyle ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleştirilirken, dizinin bazı sahneleri de İstanbul'da çekiliyor. Bu iki farklı mekan, hikayenin hem doğayla iç içe geçmiş samimi atmosferini hem de şehir yaşamının dinamiklerini izleyiciye başarıyla yansıtıyor. Doğanın eşsiz manzaralarıyla birleşen şehir sahneleri, dizinin dramatik ve duygusal yönünü güçlendirirken, izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Böylece "Gözleri Karadeniz" hem yerel hem de evrensel temaları işleyerek dikkat çekici bir yapım haline geliyor.