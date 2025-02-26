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Göz damlası bozar mı? Diyanet'e göre göz damlası kullanmak orucu bozar mı?

Göz damlası bozar mı? Diyanet'e göre göz damlası kullanmak orucu bozar mı?
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Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, oruçlarını bozabilecek durumlar hakkında sıkça araştırma yapıyor. Bu konuların başında ise "Göz damlası orucu bozar mı?" sorusu geliyor. Özellikle göz kuruluğu veya çeşitli göz rahatsızlıkları nedeniyle damla kullanmak zorunda kalan kişiler, bu durumun oruçlarını etkileyip etkilemediğini merak ediyor. Peki, oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre göz damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte, detaylar…

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, bazı sağlık durumlarının oruca etkisini sıkça araştırıyor. Bu konular arasında en çok merak edilenlerden biri de "Göz damlası kullanmak orucu bozar mı?" sorusu oluyor. Göz kuruluğu, enfeksiyon veya benzeri rahatsızlıklar nedeniyle damla kullanmak zorunda kalan kişiler, bu durumun oruçlarını geçersiz kılıp kılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, oruçlu bir kişi göz damlası kullanabilir mi? Göze uygulanan ilaçlar oruca zarar verir mi? Diyanet'e göre göz damlası kullanımı orucu etkiler mi? İşte, merak edilen detaylar…

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Oruç, tan yerinin ağarmasından güneş batana kadar yeme, içme ve belirli diğer fiillerden uzak durmayı gerektiren bir ibadettir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, göz damlası kullanmak orucu bozmaz. Çünkü göze damlatılan ilaç, doğrudan mideye ulaşmadığı için besleyici bir etkisi bulunmaz ve orucu geçersiz kılmaz.

Göz damlası bozar mı? Diyanet'e göre göz damlası kullanmak orucu bozar mı?Göz damlası bozar mı

Ancak, göz damlası kullanıldıktan sonra ağızda belirgin bir tat hissedilirse, bu durum ihtilaflı olabilir. İslam alimleri, göz ile boğaz arasındaki bağlantının çok zayıf olduğunu ve göz damlasının besleyici bir madde içermediğini belirterek, bu tür bir kullanımın oruca zarar vermediğini ifade etmektedir.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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