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Gossip Girl Georgina Sparks öldü mü, neden öldü?

Gossip Girl Georgina Sparks öldü mü, neden öldü?
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New York Polis Departmanı, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e yaptığı açıklamada, 1990'lı ve 2000'li yıllarda çocuk yıldız olarak ünlenen Michelle Trachtenberg'in 39 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Gossip Girl Georgina öldü mü?

Amerikalı aktris, Buffy the Vampire Slayer'ın küçük kız kardeşi Dawn Summers'ı canlandırmasıyla tanınıyordu ve daha sonra yetişkin olarak 2007'den 2012'ye kadar yayınlanan Gossip Girl dizisinde manipülatif sosyetik kadın Georgina Sparks rolünü üstlendi. Gossip Girl Georgina öldü mü?

MİCHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

11 Ekim 1985'te New York'ta dünyaya gelen Michelle Trachtenberg, küçük yaşlarda oyunculuğa adım atmıştı. Trachtenberg, henüz 9 yaşındayken "The Adventures of Pete and Pete" dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Michelle Trachtenberg, ilk sinema deneyimini ise 1996 yapımı " Harriet the Spy " filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

Ünlü isim, Buffy the Vampire Slayer dizisinde Buffy'nin kız kardeşi Dawn Summers'a hayat verdikten sonra Gossip Girl'de canlandırdığı Georgina Sparks karakteriyle şöhreti yakaladı.

GOSSİP GİRL GEORGİNA SPARKS ÖLDÜ MÜ?

Gossip Girl ve Buffy the Vampire Slayer gibi yapımlarla şöhreti yakalayan Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti.

New York Post'un haberine göre; kaynaklar, Trachtenberg'in Çarşamba günü sabah saatlerinde Central Park South'ta bulunan bir apartmanda bulunduğunu söyledi. Yakın zamanda karaciğer nakli olan ünlü ismin, ölüm nedeni bilinmiyor. Polis ise ünlü ismin ölümün şüpheli olmadığını belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz ocak ayında zayıf hali ile hayranlarını endişelendirenMichelle Trachtenberg, mutlu ve sağlıklı olduğunu söylemişti.

Yayınlandığı dönemde tüm dünyada fırtınalar estiren "Gossip Girl" dizisinde Georgina Sparks karakterini canlandıran ABD'li aktris Michelle Trachtenberg, hayatını kaybetti. 39 yaşındaki ünlü oyuncu New York'taki evinde annesi tarafından ölü bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz ocak ayında zayıf hali ile hayranlarını endişelendiren Michelle Trachtenberg, mutlu ve sağlıklı olduğunu söylemişti.

Yayınlandığı dönemde tüm dünyada fırtınalar estiren "Gossip Girl" dizisinde Georgina Sparks karakterini canlandıran ABD'li aktris Michelle Trachtenberg, hayatını kaybetti. 39 yaşındaki ünlü oyuncu New York'taki evinde annesi tarafından ölü bulundu.

KARACİĞER NAKLİ OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ

Yakın zamanda karaciğer nakli operasyonu geçiren genç oyuncu, belirgin kilo kaybıyla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlıklı ve mutlu olduğunu söyleyen Trachtenberg, son kutladığı doğum gününde Instagram'da, "39 ve harika hissediyorum" demişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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