Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler

Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Güncelleme:
İzmir'de bir aile hekimliğinde doktor ile hasta arasında yaşanan tartışma mahkemeye taşındı; 66 bin TL para cezası verilen vatandaş karara itiraz ederek hakaret etmediğini savundu. Ortaya çıkan görüntülerde hastanın "Bana geri zekalı diyemezsin" sözlerine, doktorun "Derim öylesin çünkü" diyerek karşılık verdiği duyuluyor. Doktorun yanındaki kişi ise "Böyle yapıp sonra da kimler gelip bizim elimizi öptü" diyor.

VATANDAŞ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan vatandaş, doktora hakaret etmediğini savundu. Duruşmada doktorun yanında bulunan kişilerin yalancı şahitlik yaptığını öne süren vatandaş, "Hakaret etmedim, buna rağmen cezalandırıldım" diyerek verilen cezaya tepki gösterdi.

"KİMLER GELİP ELİMİZİ ÖPTÜ"

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYeos :

Başı yok sonu yok. Neden kadina 66bin tl ceza verilmis mesela. Görüntülerde kadin birsey soylemiyor

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Oflaz:

cezayı mahkeme veriyo zaten onlar delilleri incelemiştir

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıSeko:

Doktora ceza verilmediği için bidaha yapar.....

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Oflaz:

doktora niye ceza verilsin adam haklı

yanıt4
yanıt5
Haber YorumlarıSeko:

Bazı şeyler yapılması gerekiyor ama maalesef....

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

