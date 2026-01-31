Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Kış şartlarının çetin geçtiği illerimizde doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüleri, yerleşim yerlerine inerek evcil hayvanlara saldırıyor. Bunun son örneğini Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde gördük.

KORKU FİLMLERİNİ ANDIRAN GÖRÜNTÜ

Gece yarısı köye inen kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri köpeğe saldırarak öldürdü. Köpeğin yakarışlarına rağmen sahibi uyanmazken, kurt sürüsü öldürdükleri köpeği alıp gitti. Korku filmlerini andıran o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

BÖLGE HALKI DİKEN ÜSTÜNDE

Görüntüleri izleyen bölge halkı ise diken üstünde... Bu yıl hiç olmadığı kadar kurtların köylerine indiğini belirten bir vatandaş, "Bu tarz olaylar yaşanınca doğal olarak bizler de korkuyoruz. Son yıllarda bölgemizde kış şartları hiç olmadığı kadar çetin geçiyor. Bu da kurtları doğal ortamlarından yerleşim yerlerine inmeye zorluyor" dedi.

200 KOYUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde de Kars'ın Digor ilçesinde sisin etkili olduğu Bostankale köyünde bir ağıla giren kurt, yaklaşık 2,5 saatlik sürede 200 koyunu öldürdü.