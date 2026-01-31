Haberler

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Ardahan'ın Göle ilçesinde gece yarısı köye inen kurt sürüsü, bağdaki köpeği saniyeler içerisinde öldürüp götürdü. Kameralar tarafından anbean kaydedilen olayda köpeğin yakarışları yürek dağladı. Bölge halkı son dönemlerde bu tarz olayların artması nedeniyle bir hayli endişeli...

  • Kurt sürüsü, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde bir köpeği öldürdü.
  • Kars'ın Digor ilçesinde bir kurt, Bostankale köyünde bir ağılda 200 koyunu öldürdü.
  • Kış şartlarının çetin geçmesi, kurtların yerleşim yerlerine inmesine neden oluyor.

Kış şartlarının çetin geçtiği illerimizde doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüleri, yerleşim yerlerine inerek evcil hayvanlara saldırıyor. Bunun son örneğini Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde gördük.

KORKU FİLMLERİNİ ANDIRAN GÖRÜNTÜ

Gece yarısı köye inen kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri köpeğe saldırarak öldürdü. Köpeğin yakarışlarına rağmen sahibi uyanmazken, kurt sürüsü öldürdükleri köpeği alıp gitti. Korku filmlerini andıran o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

BÖLGE HALKI DİKEN ÜSTÜNDE

Görüntüleri izleyen bölge halkı ise diken üstünde... Bu yıl hiç olmadığı kadar kurtların köylerine indiğini belirten bir vatandaş, "Bu tarz olaylar yaşanınca doğal olarak bizler de korkuyoruz. Son yıllarda bölgemizde kış şartları hiç olmadığı kadar çetin geçiyor. Bu da kurtları doğal ortamlarından yerleşim yerlerine inmeye zorluyor" dedi.

200 KOYUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde de Kars'ın Digor ilçesinde sisin etkili olduğu Bostankale köyünde bir ağıla giren kurt, yaklaşık 2,5 saatlik sürede 200 koyunu öldürdü.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

ulan öyle durumlar oluyorsa neden 2-3 tane köpek tutmuyorsunuz. 1 tane olur mu. hayvancaz görevini yapmış alarm vermiş ama sahibinde iş yok. videoyu sonuna kadar izleyemedim.

13
0
Yanıtla
Haber YorumlarıMehmet efe:

nasıl bir uykun varmış kalkta bir bak. dışarı bir insan çıksa demek bi sonuç bu olacak..

7
0
Yanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

