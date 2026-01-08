Haberler

Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Yol kenarında uygunsuz davranışlarda bulunan çifte bir kadın tepki gösterdi. "Çoluk çocuğumuz var" sözleri üzerine çift toparlanıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bir çiftin araçlarını kenara çekerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu sırada bölgeye gelen bir kadın, "Ne yapıyorsunuz burada? Çoluk çocuğumuz var" diyerek duruma sert çıktı.

HEMEN UZAKLAŞTILAR

Uyarı karşısında neye uğradığını şaşıran çift ise hızla toparlanıp araçla bölgeden uzaklaştı. Yaşanan anlar cep telefonuyla kaydedilirken görüntüler kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haber Yorumlarıserdar topaç:

Ne yapacak kaçak et kesiyor

Haber YorumlarıRIZGAR:

Teyze meskun mahal değil sen neden videoya çekiyosun onları. Yerlerinde olsam seni mahkemeye veririm. Eline kamerayı alan b. k yiyor.

Haber YorumlarıWingchun07 null:

Yengem kendinden geçtiği için gençleri kıskanıyor

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Herhalde araç sürücüsü arabanın amortisörlerini deniyor. patlak var mı diye.

Haber Yorumlarıalperen84:

Kimse görmeden yapacaktı teyze sen gördün

