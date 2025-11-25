Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Gece saatlerinde ahırına giren bir kişi, atının yelesinin ince ince örülmüş olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Atın üzerinde hiçbir müdahale izi olmadığını belirten adam, bu durumun halk inanışında lohusalara ve hayvanlara musallat olduğuna inanılan "Al Karısı" ile ilişkilendirildiğini söyledi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Kimi takipçiler bunun bir halk inanışı olduğunu, kimileri ise örülmüş yelenin bir kişi tarafından yapılmış olabileceğini söyleyerek olaya farklı yorumlar getirdi.