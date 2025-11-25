Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Gece yarısı ahıra giren bir adam, atının yelesinin özenle örülmüş olduğunu görünce şaşkına döndü. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan adam, bunun halk inanışındaki "Al Karısı" tarafından yapıldığını iddia etti. Paylaşım kısa sürede gündem olurken kullanıcılar olaya farklı yorumlar getirdi.
KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Kimi takipçiler bunun bir halk inanışı olduğunu, kimileri ise örülmüş yelenin bir kişi tarafından yapılmış olabileceğini söyleyerek olaya farklı yorumlar getirdi.