Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Güncelleme:
Gece yarısı ahıra giren bir adam, atının yelesinin özenle örülmüş olduğunu görünce şaşkına döndü. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan adam, bunun halk inanışındaki "Al Karısı" tarafından yapıldığını iddia etti. Paylaşım kısa sürede gündem olurken kullanıcılar olaya farklı yorumlar getirdi.

  • Gece saatlerinde ahırına giren bir kişi, atının yelesinin ince ince örülmüş olduğunu gördü.
  • Atın üzerinde hiçbir müdahale izi olmadığı belirtildi.
  • Bu durum halk inanışında lohusalara ve hayvanlara musallat olduğuna inanılan "Al Karısı" ile ilişkilendirildi.

Gece saatlerinde ahırına giren bir kişi, atının yelesinin ince ince örülmüş olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Atın üzerinde hiçbir müdahale izi olmadığını belirten adam, bu durumun halk inanışında lohusalara ve hayvanlara musallat olduğuna inanılan "Al Karısı" ile ilişkilendirildiğini söyledi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Kimi takipçiler bunun bir halk inanışı olduğunu, kimileri ise örülmüş yelenin bir kişi tarafından yapılmış olabileceğini söyleyerek olaya farklı yorumlar getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

La git... insanı enayi yerine koyuyor... böyle birşey gercekdi de bizmi görmedik..

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgül Özcan:

biz köyde çok şahit olduk

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıKartal Bey:

yıl 2025 olmuş inandığı şeye bak,koca dünyada 205 ülkede senin köye gelip ahırındaki atı buldu sizde bunu haber mi yaptınız bırakın bu hurafeleri

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıv4296zynqn:

bu haber şimdi

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Her yörede anlatılır ama birtanesi kamera koymaz ahira

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKübra Pelin:

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
