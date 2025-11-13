Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Konya'da bir vatandaş, arsasını müteahhite vermeyerek yükselen site bloklarının ortasında kalan müstakil evinde yaşamayı sürdürüyor. Beton yapılar arasında tek başına kalan evin görüntüsü sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar "Helal olsun, direnmiş" ve "Betonların içinde toprağa basıyor" yorumlarıyla vatandaşa destek verdi.
- Konya'da bir arsa sahibi, çevresindeki çok katlı site binalarına rağmen kendi müstakil evinde yaşamayı sürdürüyor.
- Evin görüntüsü sosyal medyada viral oldu ve on binlerce yorum aldı.
- Evin sahibi, bölgedeki imar değişikliklerine rağmen yıllardır kendi toprağında yaşıyor.
Konya'da bir arsa sahibi, çevredeki diğer mülk sahiplerinin aksine arsasını müteahhite vermedi ve kendi müstakil evinde yaşamayı tercih etti. Etrafı çok katlı site binalarıyla tamamen çevrili olan evin görüntüsü, görenleri şaşkına çevirdi.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada on binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, ev sahibinin kararını destekleyen mesajlar paylaştı.
Yorumlardan bazıları şöyle:
- Bizim inatçılık seviyesi.
- Helal olsun dayıma, direnmiş.
- Hayata karşı duruşum.
- Betonların içinde toprağa ayağı basıyor.
TOPRAĞINDAN VAZGEÇMEDİ
Evin sahibi, bölgedeki imar değişikliklerine rağmen yıllardır kendi toprağında yaşamayı sürdürüyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu duruşu "inat", "özgürlük" ve "toprağa bağlılık" olarak yorumladı.