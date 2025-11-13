Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Konya'da bir arsa sahibi, çevredeki diğer mülk sahiplerinin aksine arsasını müteahhite vermedi ve kendi müstakil evinde yaşamayı tercih etti. Etrafı çok katlı site binalarıyla tamamen çevrili olan evin görüntüsü, görenleri şaşkına çevirdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada on binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, ev sahibinin kararını destekleyen mesajlar paylaştı.

Yorumlardan bazıları şöyle:

Bizim inatçılık seviyesi.

Helal olsun dayıma, direnmiş.

Hayata karşı duruşum.

Betonların içinde toprağa ayağı basıyor.

TOPRAĞINDAN VAZGEÇMEDİ

Evin sahibi, bölgedeki imar değişikliklerine rağmen yıllardır kendi toprağında yaşamayı sürdürüyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu duruşu "inat", "özgürlük" ve "toprağa bağlılık" olarak yorumladı.