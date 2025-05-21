Gönül Dağı Ramazan neden yok? Ramazan diziden ayrıldı mı?

Gönül Dağı Ramazan neden yok? Ramazan diziden ayrıldı mı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yayınlanan son bölümlerinde önemli bir karakterin eksikliğiyle dikkat çekti. İzleyiciler, dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Ramazan'ı ekranda göremeyince "Gönül Dağı Ramazan neden yok?" ve "Ramazan diziden ayrıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Gönül Dağı dizisinde Cihat Süvarioğlu'nun hayat verdiği Ramazan karakteri, özellikle mizahi yönü ve duygusal sahneleriyle dizinin kilit isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Ancak son haftalarda dizide yer almaması, ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi. Peki, Ramazan Gönül Dağı dizisinden çıktı mı?

GÖNÜL DAĞI RAMAZAN NEDEN YOK?

Cihat Süvarioğlu'nun bu yaz bağımsız bir sinema filminde de başrol oynayacağı öğrenildi. Gönül Dağı'nda Berk Atan ve Semih Ertürk'le başrolü paylaşan Cihat Süvarioğlu sezon sonunda ekibe veda ediyor.

Gönül Dağı Ramazan neden yok? Ramazan diziden ayrıldı mı?

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

Cihat Süvarioğlu, 23 Eylül 1990 tarihinde Konya'da doğmuş, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında "Diğer Yarım" dizisiyle adım atan Süvarioğlu, ardından "Ölene Kadar", "Yüzleşme", "Masal Çiçeği" ve "Hakan: Muhafız" gibi yapımlarda rol almıştır. Sinema kariyerinde ise "Görümce" (2016), "Kelebekler" (2018), "Kronoloji" (2019) ve "İki Şafak Arasında" (2020) gibi filmlerde performans sergilemiştir.

2020 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı "Ramazan" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca, 2024 yılında Netflix'te yayınlanan "Kuvvetli Bir Alkış" dizisinde "Metin" karakterini canlandırmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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