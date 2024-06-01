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Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak. Dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili detaylar da merak konusu.

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle saat 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız.

Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Amca oğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amca oğulları hackerı bulabilecek midir? Kenan, Elif'in riskli doğumunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılır. Başka bir yol bulabilmek için çabalar. Veysel abisine destek olmak için Ciritçi'yi çağırır. Ciritçi, Kenan ve Veysel bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında onları neler beklemektedir? Rıfat ve Mihriban tarlada çalışmaya başlar. Rıfat tarlada büyük bir taşı kaldırmaya inat eder. Rıfat taşı kaldırdığında ne bulacaktır?

Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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