Gönül Dağı dizisinin bölümün yayınlanmasıyla birlikte, izleyiciler dizinin son bölümünü canlı ve tam olarak izlemek için link arayışına girdi. Peki, Gönül Dağı ne zaman başladı?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Gönül Dağı, Köprü Film imzalı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan aile, dram, komedi ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikâyelerinden esinlenerek çekilmiştir. Dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz üstlenmektedir.