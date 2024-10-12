Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında?

Gönül Dağı Halime kimdir? Gönül Dağı dizisinde Halime karakterini canlandıran oyuncu kim, gerçek adı ne merak ediliyor. Peki,Gönül Dağı Halime kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI HALİME KİM?

Gönül Dağı dizisinde Halime karakterini Şebnem Dilligil canlandırmaktadır. Şebnem Dilligil, 1 Ocak 1960, Ankara doğumlu Türk oyuncudur.

Şebnem Dilligil, 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Küçük Prens, Yaban Ördeği, Babayiğit, Bir Yastıkta, Sevgili Doktor, Salıncakta İki Kişi, Fil Adam, İkinci Bölüm, Romanoff'la Juliet gibi oyunlarda başroller üstlendi. Yaklaşık 25 oyunda rol aldı.

GÖNÜL DAĞI HALİME KAÇ YAŞINDA?

Gönül Dağı dizisinde Halime karakterini canlandıran Şebnem Dilligil, 1 Ocak 1960 doğumlu ve 64 yaşındadır.