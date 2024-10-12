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Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında?

Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında?
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Gönül Dağı dizisinde Halime karakterini canlandıran oyuncu kim, gerçek adı ne merak ediliyor. TRT 1 yayınlanan sevilen dizi Gönül Dağı her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gönül Dağı Halime ölüyor mu merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı Halime kim, kaç yaşında? İşte detaylar...

Gönül Dağı Halime kimdir? Gönül Dağı dizisinde Halime karakterini canlandıran oyuncu kim, gerçek adı ne merak ediliyor. Peki,Gönül Dağı Halime kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI HALİME KİM?

Gönül Dağı dizisinde Halime karakterini Şebnem Dilligil canlandırmaktadır. Şebnem Dilligil, 1 Ocak 1960, Ankara doğumlu Türk oyuncudur.

Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında?

Şebnem Dilligil, 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Küçük Prens, Yaban Ördeği, Babayiğit, Bir Yastıkta, Sevgili Doktor, Salıncakta İki Kişi, Fil Adam, İkinci Bölüm, Romanoff'la Juliet gibi oyunlarda başroller üstlendi. Yaklaşık 25 oyunda rol aldı.

Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında?

GÖNÜL DAĞI HALİME KAÇ YAŞINDA?

Gönül Dağı dizisinde Halime karakterini canlandıran Şebnem Dilligil, 1 Ocak 1960 doğumlu ve 64 yaşındadır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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