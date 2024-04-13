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Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 135. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı?

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Gönül Dağı canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Gönül Dağı adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle! Gönül Dağı canlı izleme linkleri araştırıldı. Gönül Dağı canlı izleme linki sizlerle…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğulları, Rıfat'a yardım edebilmek için annesini hapisten çıkaracak deliller aramaya köye giderler. İpucu toplamaya başlayan amcaoğullarının başına neler gelecektir? Rıfat evinde çıkan yangın sonrası kendini suçlarken beklemediği bir haberle yıkılır. Ortalıktan kaybolan Rıfat'ı kim bulacaktır? Seyfettin, Mevsim'i unutabilmek için Hafıza Kuyusu'nun yakınlarına gelir. Mevsim, Seyfettin'i vazgeçirebilecek midir? Adile, Hüseyin'le birlikte kızı Fidan'ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirir. Fidan, eski sağlığına kavuşabilecek midir?

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Dijital ortamda dizi, film ve programları takip ederek kolayca yeni bölümlere ulaşabilir, en sevilen yapımların merakla izlenen bölümlerini canlı olarak seyredebilirsiniz. En güncel ve en yeni bölümleri takip etmek içi telefon, tablet ve PC'lerinizden canlı yayın HD izleme linkine tıklayarak yayınlara ulaşabilirsiniz.

TRT 1 GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız .

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gönül Dağı Haberler

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