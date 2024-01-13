Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE!

Gönül Dağı dizisinin 122. Bölüm canlı olarak izlemek isteyenler Gönül Dağı canlı izleme linkini araştırıyor. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte, izleyiciler dizinin son bölümünü canlı ve tam olarak izlemek için link arayışına girdi. İşte, Gönül Dağı 122. bölüm izleme linki!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Selma öğretmen, öğrencileri mantardan zehirlendiği için soruşturma sürecine girer. Öğretmenlik mesleği tehlikeye giren Selma üzüntüyle içine kapanır. Taner sözlüsünün yüzünü güldürebilmek için sürpriz nişan töreni hazırlamak ister. Bu sebeple amcaoğulları, Cemile ve Asuman'dan yardım ister. Nişan töreni sırasında Selma'yı kim ziyaret edecektir? Elif ve Kenan sağlık ocağının bahçesinde kundağa sarılmış bir bebek bulur. Bebeğin aç olduğunu anlayan ikili kimden yardım isteyecektir? Dişçi Musa, bozkırda Ciritçi ile karşılaşır. Dişçi Musa, Ciritçi'ye birisini aradığını söyler. Ciritçi nasıl yardım edecektir? Hüseyin, nikah işlemlerini başlatmak için sevinçten havalara uçarken Adile'nin kimliğini kaybeder. Hüseyin kimliği bulabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 122. BÖLÜM CANLI İZLE

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor. Bazı haftalar maç dolayısıyla yayınlanmıyor veya geç başlayabiliyor. Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Buna göre saat 20:00 'da TRT 1 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 122. BÖLÜM FRAGMANI