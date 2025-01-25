Gönül Dağı 163. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Selma ve Taner'in bebek heyecanı… Taner'in babası ve annesi arasında yaşananlar, Veysel'in ve Kenan'ın başına gelenler Kaya ailesini oldukça üzmüştür. Taner, doğumuna çok kısa bir süre kalan eşi Selma'ya moral ve destek vermek için elinden geleni yapmaktadır. Gittikleri son doktor kontrolünde bebek için sayılı günler kaldığı ve Selma'nın artık izne ayrılması gerektiğine karar verirler. Taner ve Selma, bebeklerine ne zaman kavuşacaklar yeni bölümde izleyeceğiz. Divane kaybolur, evinde yangın çıkar… Divane'nin evinde çıkan yangın tüm Gedelli sakinlerini üzüntüye boğar. Divane evde değildir ve ortadan kaybolmuştur. Taner ve Selma, Divane'yi aramaya başlarlar. Ancak bir ize rastlayamazlar. Divane nerede bulunacak? Selma, yaşadığı bu üzüntüleri nasıl atlatacak yüz altmış ikinci bölümde seyredeceğiz. Sefer, kaçırılan Kiraz'ı bulabilecek mi? Hakkında çıkarılan dedikodular ve Sefer'in kendisine karşı tutumu karşısında üzücü günler geçiren Kiraz, kendisini takip eden Bekir tarafından kaçırılır. Sefer, Kiraz'ı kurtarabilecek mi? Yeni bölümde izleyeceğiz. Taner ve amcaoğullarının icatları nasıl karşılanacak? Veysel'in dolandırıcıların tuzağına düşerek evine haciz gelmesi ve borç batağına sürüklenmesi Taner, Ramazan ve Kenan'ı üzüntüye boğar. Taner yeni icatlar yapmak gerektiğini belirterek kendisini işe verir. Hummalı bir çalışma sonucu birden fazla icada imza atan Taner ve amcaoğulları bunları Gedelli sakinlerine sunar. İcatlar nasıl karşılanacak? Veysel icatlardan gelen gelirle borçlarını ödeyebilecek mi yüz altmış ikinci bölümde seyredeceğiz. Fidan ve Kıvanç'ın aile tanışma toplantısında neler yaşacak? Uzun süredir mektuplaşan Kıvanç ve Fidan nihayet yüzyüze buluşurlar ve ailelerinin tanışmasına karar verirler. Aile tanışmasında neler yaşanacak? Gençler nasıl bir karar alacaklar? Kasabayı terkeden Behçet neler yapacak? Haciz ve borç batağına düşen Veysel ve ailesi neler yaşayacak hepsi Gönül Dağı'nın yeni bölümünde.

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GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.

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