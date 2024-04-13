Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Gönül Dağı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni ölüm izleme linki var mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğulları, Rıfat'a yardım edebilmek için annesini hapisten çıkaracak deliller aramaya köye giderler. İpucu toplamaya başlayan amcaoğullarının başına neler gelecektir? Rıfat evinde çıkan yangın sonrası kendini suçlarken beklemediği bir haberle yıkılır. Ortalıktan kaybolan Rıfat'ı kim bulacaktır? Seyfettin, Mevsim'i unutabilmek için Hafıza Kuyusu'nun yakınlarına gelir. Mevsim, Seyfettin'i vazgeçirebilecek midir? Adile, Hüseyin'le birlikte kızı Fidan'ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirir. Fidan, eski sağlığına kavuşabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 136. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.v