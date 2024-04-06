Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Amcaoğulları depremle ilgili çalışma yapacakları uygun araziyi belirler. Arazi sahibi çalışma için izin vermez. Amcaoğulları adamı ikna edebilmek için ne yapacaktır?

Mihriban hastanede tedaviye başlar. Adile, bebeklere bakmak için yardıma gelir. Rıfat'ın borçları olduğunu öğrenen Adile, plan yapmak için hanımları toplar. Rıfat'ın borçları nasıl ödenecektir?

Mevsim'in eski nişanlısı kasabaya gelmiştir. Seyfettin bu duruma karşı ne yapacaktır?

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