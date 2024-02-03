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Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN!

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Gönül Dağı dizisinin 125. Bölüm canlı olarak izlenebilir. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte, izleyiciler dizinin son bölümünü canlı ve tam olarak izlemek için link arayışına girdi. İşte, Gönül Dağı 106.bölüm izleme linki!

Gönül Dağı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gönül Dağı 106.bölüm izleme linki kullanıcılar tarafından araştırılıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül yeni bölüm canlı yayın linki merak konusu oldu. Dizi severler, Gönül Dağı'nın en son bölümünü kaçırmamak için canlı yayın linkini arıyor. İşte, Gönül Dağı canlı yayın izleme linki!

GÖNÜL DAĞI 125. BÖLÜM CANLI İZLE

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor. Bazı haftalar maç dolayısıyla yayınlanmıyor veya geç başlayabiliyor. Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Buna göre saat 20:00 'da TRT 1 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 125. BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma, kayalıklardan düşen Yasemin'i hastaneye yetiştirir. Selma, yaptığı kötülükleri öğrendiği halde yaşam mücadelesi veren Yasemin'e destek olur. Yasemin yaşayacak mıdır? Veysel, dolandırıldığı gerçeğiyle yüzleşirken ailesiyle gerilim yaşar. Veysel parasını geri alabilmek için Musti'nin peşine düşer. Veysel, Musti'yi bulduğunda ne yapacaktır? Hüseyin, Adile'nin evinden asla ayrılamayacağını düşünürken beklenmedik bir kaza gerçekleşir. Hüseyin ve ailesi Ramazan'ın evine gider. Ramazan ve ailesinin tepkisi ne olacaktır? Sefer ve Hamdi, her yerde Süslü Badegül'ü arar. Süslü Badegül'ü bulabilecekler midir?

Emir Ceran
Emir Ceran
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