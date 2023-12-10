Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izleyen seyirciler, merakla Gönül Dağı 118. bölümü bekliyor. Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı dizisi yayınlandığı son bölümde izleyicileri yine merakta bırakan bir son ile bitti. Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı 117. Bölümün sona ermesinin hemen ardından izleyicisi ile buluştu. Haberimiz içerisinde yer almakta olan Gönül Dağı 118. Bölüm izleme linki üzerinden Gönül Dağı 118. bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI YENİ 118. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ

Gönül Dağı 117. Bölüm Özeti:

Amcaoğulları, Muammer'in ölmeden önce vermiş olduğu bir sözü yerine getirmek için çabalar. Selami ile birlikte düğünü sorunsuz bir şekilde bitirmek isteyen Taner ve Ramazan neler yaşayacaktır?

Veysel, babasının ölümü yüzünden abisi Kenan'ı suçlamaya devam eder. İkili arasında gerilim devam ederken Veysel ailesiyle evden ayrılır. Aile büyükleri kardeşleri barıştırmak için toplandığında Elif, Muammer'in vasiyetini getirir. Vasiyette ne yazmaktadır?

Ciritçi, ikinci kez evladını kaybetmenin acısıyla mağaraya sığınır. Mağarada itikafa giren Ciritçi, rüyasında oğluyla ilgili ne görecektir?

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.