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Gonca Vuslateri Leyla dizisinden ayrılıyor mu?

Gonca Vuslateri Leyla dizisinden ayrılıyor mu?
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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin başrolünü oynadığı Leyla: Hayat… Aşk… Adale dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. NOW ekranlarında yayınlanan Leyla dizisi oyuncu kadrosu ve konusu itibariyle dikkat çekiyor. Peki, Gonca Vuslateri Leyla dizisinden ayrılıyor mu?

Gonca Vuslateri Leyla dizisinden ayrılıyor mu? Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri'nin yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinde gerilim tırmanıyor. Daha önce oyuncular arasında polemik yaşandığı iddia edilirken, Gonca Vuslateri'den yeni bir hamle geldi. Gonca Vuslateri Leyla dizisinden çıkıyor mu? Detaylar haberimizdedir...

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Kızını kucağına aldıktan sonra Leyla dizisiyle ekranlara dönen Gonca Vuslateri, dizideki dans sahneleriyle sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Her bölümüyle konuşulan Vuslateri, dizinin sosyal medya hesabını takipten çıkararak ayrılık iddialarını güçlendirdi. Ancak, çıkan haberlerin ardından hesabı yeniden takibe alarak dikkatleri üzerine çekti.

Gonca Vuslateri Leyla dizisinden ayrılıyor mu?

Cemre Baysel ve Alperen Duymaz gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisinde oyuncular arasında gerginlik yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Cemre Baysel'in, Gonca Vuslateri ile olan fotoğrafını silmesi, iki başrol oyuncusu arasında bir sorun olduğu söylentilerini güçlendirdi.

Gonca Vuslateri Leyla dizisinden ayrılıyor mu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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