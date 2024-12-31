Gonca Vuslateri hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında, evli mi?

TV 8'de uzun süredir devam eden O Ses Türkiye, Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2025 Yılbaşı özel programında konuk olarak yer alacak olan Gonca Vuslateri hakkında merak edilenler gündemde. Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Gonca Vuslateri hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, hangi şarkıyı söyledi? Tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında, evli mi? Gonca Vuslateri hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Babası Astsubay olan Vuslateri, 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. 1994 yılında babası emekli olduktan sonra ailesi ile birlikte Bursa'ya geri taşındı.

1998'da annesi ve babası boşanan oyuncu bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. İlkokul yıllarından itibaren oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 'Ruhsar' dizisiyle yaşadı. Uzun yıllar sonra yer aldığı 'Küçük Sırlar' isimli dizide canlandırdığı Ceyla karakteri ile tanındı.

Asıl popülerliğini senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı 'Yalan Dünya' dizisinde aynı anda canlandırdığı iki karakter ile kazanmıştır. Vasfiye Teyze ve Eylem karakterlerini canlandıran oyuncu dizinin en sevilenleri arasında girmiştir.

Bir dönem fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile birliktelik yaşayan Vuslateri, Edip Burak Ertoğan ile 31 Aralık 2015'de yurtdışında evlendi. Çift 30 Nisan 2018 tarihinde boşandı.

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu:

2018 - Tehlikeli Karım (Derin) (TV Dizisi)

2017 - Düğüm Salonu (Buse) (Sinema Filmi)

2016 - Anne (Şule Akçay) (TV Dizisi)

2015 - Komedi Türkiye (Tv Programı)

2015 - Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Klitorya) (Sinema Filmi)

2012 - İbret-i Ailem (Yıldız) (TV Dizisi)

2011 - Yalan Dünya (Eylem/Vasfiye Teyze) (TV Dizisi)

2011 - Yerden Yüksek 2. Sezon (Kumru) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Küçük Sırlar (Ceyla) (TV Dizisi)

2010 - Kaybedenler Kulübü (Yurttaki Kız) (Sinema Filmi)

2009 - Bornova Bornova (Hande) (Sinema Filmi)

2009 - Canım Ailem 2. Sezon (Nurcan) (TV Dizisi)

2006 - Kız Babası (TV Dizisi)

2004 - Büyük Buluşma (Filiz) (TV Dizisi)

2004 - Aliye (TV Dizisi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (TV Dizisi)

1997 - Ruhsar (TV Dizisi)

Seslendirme:

2015 - Kötü Kedi Şerafettin (Seslendirme) (Sinema Filmi)

GONCA VUSLATERİ O SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Gonca Vuslateri O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.