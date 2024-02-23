Gonca Vuslateri evli mi? Gonca Vuslateri'nin sevgilisi kim?

7 aylık hamile olan ünlü oyuncunun aşk hayatı oldukça merak ediliyor. Bebeğini kucağına almaya hazırlanana Vuslateri'nin evli olup olmadığı da merak konusu. Ünlü oyuncu bu konuları nasıl değerlendiriyor? Gonca Vuslateri evli mi? Gonca Vuslateri'nin eşi kim? Bebeğinin adı ne? İşte ayrıntılar

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Nazlı Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Vuslateri'nin kökenleri, Sakarya'nın Hendek ilçesinden gelmektedir ve ailesi Çerkes, Abhaz, Gürcü ve Arap kökenlerine sahiptir. Babası astsubay olduğu için aile, Adana'da görev nedeniyle 8 yıl boyunca yaşadı. Babası 1994 yılında emekli olduktan sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya döndü. Ancak, 1998'de anne ve babası boşandıktan sonra, annesi ve ablasıyla birlikte İstanbul'a taşındı.

İlkokul 2. sınıftan itibaren oyunculuk eğitimi alan Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne katıldı ve başarıyla tamamladı. Ayrıca DOT Tiyatrosu'nda da çalıştı. Oyunculuk kariyerine ilk adımını 1998 yılında Kanal D'de yayımlanan Ruhsar dizisi ile attı.

Televizyon kariyeri, Ruhsar dizisinin ardından Eyvah Kızım Büyüdü, Büyük Buluşma, Aliye, Kız Babası, Canım Ailem, Küçük Sırlar, Yerden Yüksek, İbreti Ailem, Yalan Dünya, Gönül İşleri, Anne, Tehlikeli Karım ve 2023 yapımı Bambaşka Biri gibi birçok projeyi kapsamaktadır.

"ERKEK ARKADAŞIM DEVLET MEMURU"

Erkek arkadaşı ile ilgili sınırlı bilgi paylaşan Vuslateri bir programda bebeğinin babasının mesleğinden bahsetti. Gonca Vuslateri, "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" dedi.

Bir kız bebek bekleyen oyuncu, isme karar verdiklerini de açıkladı. En sevdiği filmin Selvi Boylum Al Yazmalım olduğunu belirten Vuslateri, filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterden esinlenerek Asya koyacağını belirtti.