Golan Tepeleri nerede, hangi ülkede? Golan Tepeleri kimin?

İsrail, 1967'den önce Golan Tepeleri'nden Suriye ordusu tarafından yapılan saldırılara maruz kalmaktaydı. Golan'ın, İsrail'in önemli şehirlerine yakınlığı ciddi bir risk oluşturmaktaydı. Golan Tepeleri, 1967 yılında Altı Gün Savaşı sırasında İsrail ordusu tarafından işgal edilmiştir. Golan Tepeleri nerede, hangi ülkede?

GOLAN TEPELERİ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Golan Tepeleri, tarih boyunca Ortadoğu ile Akdeniz arasında önemli geçiş noktalarından birisi olmuştur. Bölge, sahip olduğu kaynaklar ve konumu itibariyle stratejik öneme sahiptir. İsrail, 1967'den önce Golan Tepeleri'nden Suriye ordusu tarafından yapılan saldırılara maruz kalmaktaydı. Golan'ın, İsrail'in önemli şehirlerine yakınlığı ciddi bir risk oluşturmaktaydı. Golan Tepeleri, 1967 yılında Altı Gün Savaşı sırasında İsrail ordusu tarafından işgal edilmiştir. İsrail Meclisi 1981 yılında Golan'ı ilhak etme kararı almıştır. Uluslararası kamuoyu ve BM tarafından mevcut durum işgal olarak kabul edilmektedir. Bölgenin, jeostratejik konumunun yanında zengin su kaynaklarına da sahip olması İsrail'e önemli avantajlar sağlamaktadır. Golan Tepeleri'ni kontrolü altında tutan İsrail önemli bir askeri üstünlüğe sahiptir. Ayrıca Golan Tepeleri, Yahudilerin dini açıdan kutsal saydığı bir bölgedir.