Gökhan Yüksel kimdir? AK Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul-Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Gökhan Yüksel kimdir? AK Parti İstanbul-ŞişliBelediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel nereli? Detaylar haberimizdedir…

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'un Kartal İlçesinde doğdu. Lisans eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümünde yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kartal Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Ana Kademe Kurultay Delegeliği görevlerini yürüttü. Encümen Üyeliği, Encümen Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevleriyle Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürdü.

Gökhan Yüksel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Kartal İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.