Athena grubunun solisti olarak müzik kariyerine başlayan Gökhan Özoğuz, son yıllarda yalnızca sahne performanslarıyla değil, televizyon ve sosyal medyadaki varlığıyla da geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı. Grubun enerjik tarzıyla özdeşleşen Özoğuz, bireysel olarak da ekranlarda sıkça yer almaya başladı. Hal böyle olunca, "Gökhan Özoğuz kimdir?" sorusu da merak edilen konular arasında yerini aldı. Gökhan Özoğuz kimdir? Gökhan Özoğuz kaç yaşında, nereli, evli mi?

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

15 yaşında gitar çalmaya başlayan Gökhan Özoğuz, ikiz kardeşi Hakan Özoğuz'la birlikte müziğe adım attı. Ümit Yılbar'dan gitar dersleri alan kardeşler, 1987'de Athena grubunu kurarak punk ve ska tarzıyla dikkat çekti. 2001 yılında "12 Dev Adam" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan grup, 2004'te Eurovision'da Türkiye'yi temsil ederek "For Real" şarkısıyla dördüncülük elde etti. 2007'de babalarının vefatıyla hayatlarında önemli değişiklikler yaşayan Özoğuz kardeşler, müzik eğitimleri için Londra'ya gitti. Gökhan Özoğuz, 2012'de Türkiye'ye döndü ve aynı yıl Melis Ülken'le evlendi. Üç çocuk babası olan Özoğuz, Athena dışında ilk kez "O Ses Türkiye" yarışmasındaki jüri üyeliğiyle ekranlarda yer aldı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ KAÇ YAŞINDA?

Athena grubunun solisti olarak tanınan Gökhan Özoğuz'un yaşı, hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. 11 Ekim 1976 doğumlu olan Özoğuz, 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. Uzun yıllardır müzik kariyerini sürdüren sanatçı, son yıllarda televizyon projeleriyle de geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ NERELİ?

Türk müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Gökhan Özoğuz'un memleketi, hayranları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, aslen Gaziantepli bir ailenin çocuğudur. Müzik kariyerine İstanbul'da başlayan ve burada yetişen Özoğuz, Athena grubunun solisti olarak tanınsa da, zamanla bireysel duruşuyla da dikkat çekmiştir. Kökeniyle ilgili bilgiler zaman zaman gündeme gelirken, sanatçının İstanbul kültürüyle harmanladığı tarzı da karakterinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

GÖKHAN ÖZOĞUZ VE ATHENA ALBÜMLERİ