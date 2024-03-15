Gökhan Köse kimdir? AK Parti Hatay- Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse kaç yaşında, nereli?
Gökhan Köse kimdir? AK Parti Hatay- Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Hatay- Defne Belediye Başkan adayı olan Gökhan Köse'nin kim olduğu merak konusu oldu. Köse'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay- Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse oldu. Peki, Gökhan Köse kimdir? AK Parti Hatay- Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse kaç yaşında, nereli?
GÖKHAN KÖSE KİMDİR?
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Hatay- Defne Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.