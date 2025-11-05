Haberler

Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gökdelen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gökdelen konusu, özeti ve Gökdelen oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gökdelen filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gökdelen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gökdelen filmini izleyecek olanların merak ettiği Gökdelen konusu nedir, Gökdelen oyuncuları kimler ve Gökdelen özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU

Gökdelen (Skyscraper), aksiyon ve gerilimin bir arada sunulduğu bir yapımdır. Filmde, eski FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideri Will Sawyer, artık gökdelenlerin güvenlik sistemlerini inceleyen bir uzmandır. Çin'de dünyanın en yüksek ve en güvenli binasının güvenliğini değerlendirdiği sırada, bina aniden büyük bir yangınla sarsılır. Ancak işler beklenmedik bir hâl alır; yangının sorumlusu olarak Will suçlanır.

Kendini aklamaya çalışan Will, bir yandan adını temize çıkarmak için mücadele ederken diğer yandan da binada mahsur kalan ailesini kurtarmak zorundadır. Aksiyon dolu sahneleri ve duygusal derinliğiyle film, bir babanın ailesi için verdiği mücadeleyi merkezine alır.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Dwayne Johnson – Will Sawyer karakteriyle filmin başrolünde yer alır. Cesareti, fiziksel gücü ve aile bağlarına olan bağlılığıyla öne çıkar.

• Neve Campbell – Will'in eşi Sarah Sawyer rolünde izleyici karşısına çıkar. Zeki, güçlü ve ailesi için her türlü riski göze alan bir karakterdir.

• Chin Han – Binanın sahibi Zhao Long Ji karakterini canlandırır.

• Roland Møller – Filmin ana kötü karakterlerinden biri olan Kores Botha rolündedir.

• Noah Taylor, Byron Mann, Pablo Schreiber ve Hannah Quinlivan da filmde önemli yan rollerde yer alarak hikâyeye derinlik katar.

"Gökdelen", görsel efektleri, heyecan dolu aksiyon sahneleri ve duygusal temalarıyla dikkat çeker. Özellikle Dwayne Johnson'ın karizmatik performansı, filmin temposunu yükseltir. Yüksekten korkusu olanları bile ekran başına kilitleyen yapım, hem nefes kesici sahneleri hem de aile vurgusuyla izleyicinin ilgisini canlı tutmayı başarır.

