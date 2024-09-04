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Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gökdelen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gökdelen konusu, özeti ve Gökdelen oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gökdelen filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gökdelen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gökdelen filmini izleyecek olanların merak ettiği Gökdelen konusu nedir, Gökdelen oyuncuları kimler ve Gökdelen özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gökdelen, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideri olan Will Sawyer'ın hikayesini anlatıyor. Şimdi gökdelenlerin güvenliğini değerlendiren Will, Çin'deki bir görevde dünyanın en uzun ve en güvenli binasında çıkan yangınla suçlanır.

Artık aranan bir adam olan Will, bu felaketin arkasındaki suçluları bulup adını temize çıkarmalı ve alevler içinde kalan binada mahsur kalan ailesini kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişmelidir.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 11 Temmuz 2018 (Fransa)

Skyscraper, Rawson Marshall Thurber 'in hem yazıp hem yönettiği 2018 yapımı aksiyon filmidir. Filmde, eski bir FBI ajanı olan Will Sawyer, teröristler müteahhitten şantaj yapmak amacıyla binayı ateşe verdikten sonra, ailesini yeni inşa edilen ve dünyanın en yüksek gökdeleni olan Hong Kong gökdeleninden kurtarmak zorundadır.

Çekimler Ağustos 2017'de Vancouver, Kanada'da, British Columbia'ya bağlı Vancouver'da başladı. Hong Kong Kültür Merkezi'nde ek fotoğraflar ve dış mekanlar çekildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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