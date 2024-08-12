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Gökçe Akçelik kimdir, neden öldü? Gökçe Akçelik kaç yaşındaydı, ne kanseriydi?

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Replikas grubunun solisti Gökçe Akçelik neden öldü, ne kanseriydi ve hastalığı nedir soruları gündeme geliyor. Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında öldü ve şarkıları neler olduğu merak ediliyor. Peki, Gökçe Akçelik kimdir, neden öldü? Gökçe Akçelik kaç yaşındaydı, ne kanseriydi?

Rock müziğin ünlü isimlerinden Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti ve neden öldüğü merak ediliyor. Gökçe Akçelik'in hastalığı nedir ve ne kanseriydi sorularına yanıt aranıyor. Gökçe Akçelik kimdir, neden öldü? Gökçe Akçelik kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? Detaylar haberimizdedir…

GÖKÇE AKÇELİK KİMDİR?

1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas grubu, 1998 yılında Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın katılımıyla genişlemişti. Ancak 2005 yılında Yalçınkaya'nın gruptan ayrılmasıyla yerine Burak Tamer geçmiş ve grup bugünkü kadrosunu oluşturmuştu.

"Köledoyuran", "Dadaruhi", "Avaz", "Zerre" ve "Biz Burada Yok İken" gibi albümleriyle müzikseverlerin gönlünde taht kuran Replikas, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film Müziği Ödülü'nü kazanarak başarısını taçlandırmıştı.

Grubun kurucularından Gökçe Akçelik'in vefat haberi ise müzik camiasını derinden sarstı. Replikas, resmi Instagram hesabından cenaze detaylarını paylaşarak, "Gökçe'mizi yarın (12.08.2024) öğle namazının ardından Karacaahmet Şehitlik Camii'nden son yolculuğuna uğurluyoruz" açıklamasını yaptı.

Gökçe Akçelik kimdir, neden öldü? Gökçe Akçelik kaç yaşındaydı, ne kanseriydi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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