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Gizli Bahçe oyuncuları kim? Gizli Bahçe Nazlı kim, Demir kim?

Gizli Bahçe oyuncuları kim? Gizli Bahçe Nazlı kim, Demir kim?
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NOW TV'nin yeni dizisi Gizli Bahçe, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın rol aldığı dizinin ilk çekimleri Fas ve yavru vatan Kıbrıs'ta gerçekleştirildi. Peki, Gizli Bahçe oyuncuları kim? Gizli Bahçe Nazlı kim, Demir kim?

Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana yeni bir soluk getirecek olan Gizli Bahçe'de, Demir'in yolundaki en büyük engel olan Nazlı'nın (Ebru Şahin), zamanla büyük aşkına dönüşmesi izleyenleri büyüleyecek. Gizli Bahçe oyuncuları kim? Gizli Bahçe Nazlı kim, Demir kim ?

GİZLİ BAHÇE DEMİR KİM?

Dizide ünlü bir mimar olan Demir karakterine hayat veren Murat Yıldırım, çatışmaları çok güçlü bir dizi ile izleyici karşısına çıkacaklarını belirterek "Bütün karakterlerin kendi hikayesinde verdikleri mücadeleler ayrı ayrı çok etkileyici. Karakterlerin arasındaki ilişkiler çok gerçekçi. Hikaye sürprizlerle dolu. Beni de en çok etkileyen bunlar oldu." dedi. Gizli Bahçe için Fas'ın, büyüleyici şehri Marakeş'te kamera karşısına geçen Yıldırım, canlandırdığı karakteri şöyle anlatıyor: "Demir, Marakeş'te yaşayan çok başarılı bir mimar. Ailesinden yana yüzü gülmediği için onları terk edip taşınmış. Çocukların doğru insanlar tarafından yetiştirilmesi gerektiğine inanan biri ve bu konuda hassas. İnsanlara karşı mesafeli dursa da kesinlikle çok duyarlı bir insan." diyor.

Gizli Bahçe oyuncuları kim? Gizli Bahçe Nazlı kim, Demir kim?

GİZLİ BAHÇE NAZLI KİM?

Gizli Bahçe'de güçlü,genç ve bekar bir anneyi canlandıran güzel oyuncu Ebru Şahin, Nazlı'yı anlatıyor:" Maddi zorluklara,hayatın getirdiği sıkıntılara rağmen güçlü ve dayanıklı kalma iradesini oğlundan alan Nazlı, Memo için mücadele eden, bağımsız ve sorumluluk sahibi bir anne. Onca darbe ve zorluğa karşı koruduğu dinginliği ve yumuşak yanı, Memo'yu ilgilendiren konularda onu daha gözü kara ve sert birine dönüştürüyor." diyor.

Diziyi,hayatın içinden, sıcak ve gerçek bir proje olarak anlatan Şahin sözlerine şu şekilde devam ediyor:" Özellikle bekar annelerin ve annelik edenlerin yaşamın yükü altında ezilmeden hayatta kalmaya çalışmalarını, doğrularından vazgeçmeden yaşadıkları zorlukları ve tek başınalıklarından yalnızca kendilerine edebilecekleri sitemleri de aynı yerde buluşturuyor. Bu projeyi okuduğumda etrafımda ve kendi ailemdeki kadınların mücadelesini gördüm, bu yüzden bana çok yakın ve gerçek hissettirdi. Tabii birebir diyemem ama Nazlı'nın çok yönlülüğünü ve kolayı seçmemek için verdiği çabayı, insanlara çarpmadan kendi yolunu çizme anlayışını küçük yaşlardan itibaren tecrübe eden biri olarak özellikle çok sevdim diyebilirim." diyor.

Gizli Bahçe oyuncuları kim? Gizli Bahçe Nazlı kim, Demir kim?


GİZLİ BAHÇE OYUNCULARI

Hikayesini Neşe Şen'in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice'nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'e; Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz eşlik ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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