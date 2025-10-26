Haberler

Gizem Erdoğan kimdir? Nişanlısı Uzman Çavuşu öldüren Gizem Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan cinayet vakası, uzun süre hafızalardan silinmedi. Nişanlısı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı öldüren Gizem Erdoğan olayı, hem adli süreç hem de firar süreciyle büyük yankı uyandırdı. Peki, Gizem Erdoğan kimdir? Nişanlısı Uzman Çavuşu öldüren Gizem Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Gizem Erdoğan, 5 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Kağıthane'de nişanlısı Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı beylik tabancasıyla öldürerek gündeme gelmiştir. Peki, Nişanlısı Uzman Çavuşu öldüren Gizem Erdoğan kimdir? Gizem Erdoğan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

NİŞANLISI UZMAN ÇAVUŞU ÖLDÜREN GİZEM ERDOĞAN KİMDİR?

Olayın ardından tutuklanan Erdoğan, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Cezası onandıktan sonra Elazığ Sivrice Açık Cezaevi'ne nakledilen Erdoğan, 4 Temmuz 2025 tarihinde 11 günlük izin süresi bitiminde cezaevine geri dönmeyerek firar etmiştir. 4 aydan fazla süren aramanın ardından, 26 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

GİZEM ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Gizem Erdoğan'ın doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, cinayet olayının yaşandığı 2021 yılında 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda, 2025 yılı itibarıyla 25 yaşında olduğu öngörülebilir.

GİZEM ERDOĞAN NERELİ?

Gizem Erdoğan'ın doğum yeriyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, cinayet olayının İstanbul Kağıthane'de gerçekleşmesi ve sonrasında Elazığ Sivrice Açık Cezaevi'ne nakledilmesi, İstanbul ve Elazığ illeriyle bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

GİZEM ERDOĞAN YAKALANDI MI?

Evet, Gizem Erdoğan 26 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalama işleminin ardından, yeniden cezaevine gönderileceği bildirilmiştir.

FİRAR VE YAKALANMA SÜRECİ

Gizem Erdoğan, 4 Temmuz 2025 tarihinde 11 günlük izin süresi bitiminde Elazığ Sivrice Açık Cezaevi'ne geri dönmeyerek firar etmiştir. Firarı sonrası, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 26 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde saklandığı evde yakalanmıştır. Yakalama işleminin ardından, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderileceği bildirilmiştir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
