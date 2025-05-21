Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Yurt dışındaki bir restoranda çekildiği düşünülen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

GİTTİĞİ RESTORANDAN TUVALET KAĞIDI ÇALDI

Bir kadın, gittiği restoranın tuvaletinden, tuvalet kağıdı çaldı. Önce etrafına bakınan kadın, kimsenin görmediğinden emin olduktan sonra tuvalet kağıdını çantasına koydu.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi tuvaletten çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları ise, "Restoranda neden güvenlik kamerası var?" sorusunu sordu.