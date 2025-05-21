Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
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Bir kadın, gittiği restoranda tuvalet kağıdı çaldı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, herkes, "Restoranda neden güvenlik kamerası var?" sorusunu sordu.

Yurt dışındaki bir restoranda çekildiği düşünülen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

GİTTİĞİ RESTORANDAN TUVALET KAĞIDI ÇALDI

Bir kadın, gittiği restoranın tuvaletinden, tuvalet kağıdı çaldı. Önce etrafına bakınan kadın, kimsenin görmediğinden emin olduktan sonra tuvalet kağıdını çantasına koydu.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi tuvaletten çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları ise, "Restoranda neden güvenlik kamerası var?" sorusunu sordu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

RESTORANDA GÜVENLİK KAMERASI OLSUN... MAHREM OLAN TUVALETTE KAMERA VARSA BURADA BİR PUŞTLUK VARDIR İNCELEMEK LAZIM...

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