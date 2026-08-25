GITEX Ai TÜRKİYE 2026
GITEX Ai Türkiye, dünyanın en güvenilir küresel teknoloji ve girişimcilik ekosistemi olan GITEX’in Türkiye’deki ilk edisyonu olarak, 9–10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri ile düzenlenen fuar; yapay zekâdan siber güvenliğe, fintech’ten e-ticarete, veri merkezlerinden dijital yatırıma kadar geleceği şekillendiren teknolojileri keşfetmek üzere dünyanın dört bir yanından teknoloji liderlerini, yatırımcıları, girişimleri ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek.
500+ katılımcı firma, 150+ konuşmacı ve 70’ten fazla ülkeden katılım ile GITEX Ai Türkiye, Avrasya’nın en iddialı teknoloji buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor. Etkinlik; inovasyonun, sermayenin ve girişimin kesişim noktası olarak Türkiye’nin küresel AI ekosistemindeki yükselen rolünü güçlendirecek.
İstanbul’da gerçekleşecek bu eşsiz buluşmada, teknolojinin geleceğine yön veren aktörlerle birlikte yerinizi alın.
Daha fazla bilgi: www.gitexturkiye.com
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