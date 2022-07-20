Giresun Posta Kodu kaç? Giresun ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Giresun'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Giresun Posta Kodu kaç? Giresun ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Giresun'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Giresun ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Giresun) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Giresun ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Giresun'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
POSTA KODU NEDİR?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
GİRESUN'UN POSTA KODU KAÇTIR?
Giresun'un posta kodu 28100 'dır. Giresun'un tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Giresun posta kodu : 28100
GİRESUN VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI
- Alucra posta kodu : 28700
- Bulancak posta kodu : 28310
- Çamoluk posta kodu : 28710
- Çanakçı posta kodu : 28810
- Dereli posta kodu : 28950
- Doğankent posta kodu : 28510
- Espiye posta kodu : 28600
- Eynesil posta kodu : 28850
- Giresun Merkez posta kodu : 28100
- Görele posta kodu : 28820
- Güce posta kodu : 28520
- Keşap posta kodu : 28900
- Piraziz posta kodu : 28340
- Şebinkarahisar posta kodu : 28400
- Tirebolu posta kodu : 28500
- Yağlıdere posta kodu : 28610