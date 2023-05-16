Giresun milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Giresun AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Giresun'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Giresun milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Giresun AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!
Giresun milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Giresun'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Giresun milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Giresun AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN GİRESUN MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti Milletvekilleri
Nazım Elmas
Ali Temür
CHP Milletvekilleri
Elvan Işık Gezmiş
MHP Milletvekilleri
Ertuğrul Gazi Konal