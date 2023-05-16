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Giresun milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Giresun AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

Giresun milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Giresun AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Giresun'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Giresun milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Giresun AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

Giresun milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Giresun'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Giresun milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Giresun AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN GİRESUN MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti Milletvekilleri

Nazım Elmas

Ali Temür

CHP Milletvekilleri

Elvan Işık Gezmiş

MHP Milletvekilleri

Ertuğrul Gazi Konal

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