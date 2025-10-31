Giresun ismi değişecek mi, Giresun ismi Yiğitgiresun mu olacak?

Giresun'un adının başına "Yiğit" ifadesinin eklenmesi amacıyla başlatılan imza kampanyası kısa sürede geniş bir destek topladı. Ancak bu durum, "Yiğido" lakabıyla bilinen Sivaslılardan tepki gördü. Kamuoyunda tartışmalar sürerken, Giresun'un isminin resmi olarak değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu.

100 BİNİ GEÇEN DESTEK

Hem çevrim içi platformlarda hem de sahada yürütülen imza kampanyasında sayılar hızla artıyor. Şu ana kadar 100 binden fazla imza toplanarak büyük bir katılım sağlandı. Giresun'daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve şehir dışında faaliyet gösteren Giresun dernekleri de kampanyaya yoğun destek verdi.

GİRESUN'A "YİĞİT" UNVANI İÇİN ORTAK ADIM

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara'nın öncülüğünde başlatılan bu girişim, kentin Milli Mücadele döneminde gösterdiği cesaret ve fedakârlıkların resmî olarak tanınmasını amaçlıyor. Kampanya kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Giresun'a "Yiğit" unvanının verilmesi talep ediliyor.