Giray Altınok hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, evli mi?

TV 8'de uzun süredir devam eden O Ses Türkiye, Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2025 Yılbaşı özel programında konuk olarak yer alacak olan Giray Altınok hakkında merak edilenler gündemde. Giray Altınok kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Giray Altınok hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, hangi şarkıyı söyledi? Tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, evli mi? Giray Altınok hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Giray Altınok, 1983 yılında Tokat Erbaa'da doğdu, Çorlu'da büyüdü.Pam ukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı. 1975 yılındaki Türk sinemasının klasik film serisi Hababam Sınıfı'nın devam filmini yazdı ve oynadı. Show TV'de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da oyunculuk yaptı. 2023 yılında BluTV'de yayınlanan Prens adlı diziyi yazdı ve başrol olarak yer aldı.

GİRAY ALTINOKO SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Giray Altınok O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.